Житомиру нарешті повернули воду

Як передає кореспондент УНІАН, наразі про наявність води у квартирах житомирян підтвердили жителі центральних вулиць міста, а також району Польової, Мальованки, Крошні, тощо.

Водночас в неділю до обіду води у квартирах більшості житомирян не було, зокрема, на вулиці Гагаріна у центрі міста та інших районах обласного центру.

Натомість комунальники обіцяли завершити подачу води після відключення на ремонті роботи сьогодні до полудня.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у Житомирі на два дні відключили воду - відбулося відключення централізованого водопостачання води для виконання планових робіт на об’єктах і мережах КП «Житомирводоканал».

На період відключення води влада міста закликала житомирян зробити її дводенний запас.