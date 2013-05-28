Андріївський узвіз і Монмартр підписали угоду

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, підписання угоди відбулося у присутності голови КМДА Олександра Попова під час його зустрічі з делегацією уряду «Республіки Монмартр».

Президент та члени французького синдикату прибули до української столиці з нагоди Дня Києва на запрошення громадської організації «Пейзажно-Андріївська ініціатива».

«Ми вперше в Києві і раді визнати, що ваше місто виявилося набагато красивішим, ніж ми думали. Це дійсно прогресивне європейське місто, і нам особливо приємно відкрити його для французів. Київ надзвичайно динамічно розвивається, і люди, котрі тут живуть, – гостинні та люб’язні», – наголосив президент синдикату Роже Дангьоже.

Він вручив Попову медаль, що засвідчує набуття статусу почесного члена синдикату та запросив відвідати Париж і зокрема Монмартр.

Французи поділяться досвідом залучення туристів до свого улюбленого історичного району, а також щодо створення зручного інформаційного центру.

Як зазначають в КМДА, історія співпраці громадських ініціатив Андріївського узвозу та Монмартру розпочалася торік. Відтоді на Андріївському узвозі росте виноград, привезений з Монмартру, а в найпопулярнішому районі Парижу встановлено зменшену копію казкового кота з Пейзажної алеї.