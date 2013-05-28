Андріївський узвіз і Монмартр підписали угоду
Члени двох громадських об’єднань - французького синдикату «Республіка Монмартр» та київська громадська організація «Пейзажно-Андріївська ініціатива» підписали угоду про співпрацю.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Як зазначається, підписання угоди відбулося у присутності голови КМДА Олександра Попова під час його зустрічі з делегацією уряду «Республіки Монмартр».
Президент та члени французького синдикату прибули до української столиці з нагоди Дня Києва на запрошення громадської організації «Пейзажно-Андріївська ініціатива».
«Ми вперше в Києві і раді визнати, що ваше місто виявилося набагато красивішим, ніж ми думали. Це дійсно прогресивне європейське місто, і нам особливо приємно відкрити його для французів. Київ надзвичайно динамічно розвивається, і люди, котрі тут живуть, – гостинні та люб’язні», – наголосив президент синдикату Роже Дангьоже.
Він вручив Попову медаль, що засвідчує набуття статусу почесного члена синдикату та запросив відвідати Париж і зокрема Монмартр.
Французи поділяться досвідом залучення туристів до свого улюбленого історичного району, а також щодо створення зручного інформаційного центру.
Як зазначають в КМДА, історія співпраці громадських ініціатив Андріївського узвозу та Монмартру розпочалася торік. Відтоді на Андріївському узвозі росте виноград, привезений з Монмартру, а в найпопулярнішому районі Парижу встановлено зменшену копію казкового кота з Пейзажної алеї.