Офіційний курс валют на 28 травня
04:00, 28 травня 2013Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс на вівторок
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 28 травня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 27 травня – 799.3000)
100 EUR – 1034.2143 (на 27 травня – 1034.2143)
10 RUR – 2.5535 (на 27 травня – 2.5523).
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