Україна зацікавлена у розробках військової техніки з Польщею

Про це повідомив кореспонденту УНІАН віце-міністр оборони України Артуро Бабенко, який брав участь в українсько-польському форумі у Варшаві, присвяченому оборонно-промисловому комплексу обох країн.

"Це нам буде цікаво. Тому, що у нас є хороший потенціал", - сказав він.

Співрозмовник агентства зазначив, що підприємства оборонного комплексу обох країн ведуть переговори на тему можливих спільних розробок.

"Незважаючи на всі ці розмови про кризу президент і уряд приділяють велику увагу оборонно-промисловому комплексу і збройним силам України. У нас є напрацювання практично у всіх сферах", - сказав він, зауваживши, що польська сторона також володіє цікавими для українців технологіями.

А.Бабенко також зауважив, що Україна може використовувати зв'язки польських партнерів для продажу на закордонних ринках модернізованої техніки створеної на базі розробок СРСР.

Він також підкреслив, що сильні позиції українців на світовому ринку озброєнь пов'язані не тільки зі спадщиною Радянського Союзу.

"У нас достатньо хороший науково-технічний потенціал, досить багато розробників, яких ми підтримуємо. У цьому плані все не так погано", - сказав він.

Віце-міністр також назвав одним з основних проектів, які українські фахівці можуть розробляти разом з польськими колегами, - це створення універсальної платформи для бронетехніки.

Як повідомляв УНІАН, представники міністерств України та Польщі сьогодні у Варшаві заявили про намір активізувати співпрацю оборонно-промислових комплексів країн.

Польське міністерство оборони чекає на висновок щодо перших договорів з компаніями ОПК України у жовтні п.р.