Завтра в Україні дощі вщухнуть
14:00, 28 травня 2013Суспільство
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Завтра короткочасні дощі очікуються лише у центрі України та на півночі Лівобережжя.
Над Україною знову з'явиться сонце
Завтра в Україні істотні опади не очікуються, лише вдень у центральних областях та на півночі Лівобережжя місцями короткочасні дощі, грози.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 8-13°, у південній частині місцями 15-17°, у західних областях 5-7°; вдень 21-26°, у південній частині та східних областях до 28°.
У Києві та області у середу - без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 8-13°, вдень 21-26°, у Києві вночі 10-12°, вдень 22-24°.
Сьогодні температура води у Чорному морі 19-23° (поблизу Ялти та Феодосії 14-17°), в Азовському морі 18-24°; у Дніпрі біля Києва 21°.
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