Завтра в Україні дощі вщухнуть

Завтра в Україні істотні опади не очікуються, лише вдень у центральних областях та на півночі Лівобережжя місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 8-13°, у південній частині місцями 15-17°, у західних областях 5-7°; вдень 21-26°, у південній частині та східних областях до 28°.

У Києві та області у середу - без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 8-13°, вдень 21-26°, у Києві вночі 10-12°, вдень 22-24°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 19-23° (поблизу Ялти та Феодосії 14-17°), в Азовському морі 18-24°; у Дніпрі біля Києва 21°.