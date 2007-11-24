На Донеччині в пам’ять жертв Голодомору встановлять хрести і меморіальні дошки

У містах і районах Донецької області в пам’ять про жертви Голодомору 1932-1933 років будуть встановлені пам`ятні хрести і меморіальні дошки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, сьогодні на кладовищах сіл Гродовка і Лісовка Червоноармійського району відкриті пам`ятні хрести жертвам Голодомору. Найближчими днями в пам’ять про жертви Голодомору в м. Сніжне відкриють стелу, в Горлівці і Макіївці - пам`ятні дошки. Також пам`ятні хрести будуть встановлені в Олександрівському районі і на міському кладовищі в Артемівську.

23 листопада в Кіровському районі Донецька біля пам`ятника "Жертвам політичних репресій" на Рутченківському кладовищі відбувся мітинг, присвячений Дню пам`яті жертв Голодомору і політичних репресій. У мітингу взяв участь губернатор області Володимир ЛОГВИНЕНКО.