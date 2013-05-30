Україна піднялася на 7 позицій в рейтингу конкурентоспроможності країн світу

Україна в 2013 році піднялася на сім позицій у рейтингу конкурентоспроможності – до 49-го місця з 56-го, розмістившись між Колумбією і Угорщиною, повідомив Інститут розвитку менеджменту швейцарської бізнес-школи (IMD) в щорічному звіті World Competitiveness Yearbook 2013.

Цього року Інститут присудив Україні індекс конкурентоспроможності на рівні 54,2.

У торішньому рейтингу IMD Україна піднялася на одну позицію, чому посприяло зниження рейтингу Греції, яка опустилася з 56-го до 58-го місця, пропустивши Україну і Хорватію.

Сусідні країни Польща і Росія також підвищили свій рейтинг. Польща піднялася на одну позицію - до 33-го місця з 34-го, а Росія піднялася на шість позицій до 42-го місця з 48-го.

Згідно із звітом, у рейтингу бере участь 60 держав, серед яких лідирують США, Швейцарія, Гонконг, Швеція, Сингапур.

Довідка УНІАН. Інститут розвитку менеджменту швейцарської бізнес-школи (Institute of Management Development, IMD) – провідний у Європі Інститут менеджменту, що базується в Лозанні (Швейцарія). Центр щороку публікує результати глобального дослідження конкурентоспроможності країн світу - The World Competitiveness Yearbook, яке проводиться з 1989 року в співдружності з дослідницькими організаціями по всьому світу.

Під конкурентоспроможністю країни Інститут менеджменту розуміє здатність національної економіки створювати і підтримувати середовище, в якому виникає конкурентоспроможний бізнес.