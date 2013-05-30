Кожен атракціон в Україні є небезпечним (відео)

Держгірпромнагляд продовжує перевірку конструкцій для розваг. Результати вражають: тільки в Києві і області на 56 атракціонах виявили 58 порушень, повідомляє ТСН.

Втім, інспектори заборонили експлуатувати тільки 5 об'єктів. У решти порушення несуттєві або підлягають швидкому виправленню.

Керівник інспекції Держгірпромнагляду Олексій Степаненко запевняє, що каруселі перевіряють дуже ретельно. Раз на рік атракціони проходять планову перевірку. А коли завгодно можуть відбутися ще й позапланові. Недобросовісну перевірку чиновник виключає.

Відвідувачі парків розваг, як правило, над питаннями безпеки не дуже замислюються. Тому що вірять: якщо квитки продають, то атракціони справні. Втім, статистика травмування щороку зростає В даний час в Україні діють понад 1,2 тис. атракціонів підвищеної небезпеки. Поки фахівці перевірили лише половину з них. Приблизно стільки ж виявили і порушень.