У Львові через прорив колектора заблокований рух трамваїв у центрі міста
14:37, 30 травня 2013Суспільство
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У центрі Львова через аварію на каналізаційному колекторі зупинено рух на трьох трамвайних маршрутах.
Трамваї на трьох маршрутах не їздять у Львові /Фото: Zaxid.net
У Львові сьогодні, 30 травня, через аварію на каналізаційному колекторі не курсують трамваї на трьох маршрутах №№ 1, 9, 6.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, трамваї зупинено через виток води на перехресті вулиць С.Бандери та Русових, де сталося руйнування приєднання дощоприймача до каналізаційного колектора.
У Львівській міській раді також повідомили, що ще три трамвайні маршрути №№ 2, 7, 10 сьогодні курсують за зміненими маршрутами через проблеми з електроенергією на вулиці Личаківській.
„Рух трамваїв буде відновлено, як тільки вдасться ліквідувати поломки”, - зазначається у повідомленні.
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