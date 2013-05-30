У Львові через прорив колектора заблокований рух трамваїв у центрі міста

У Львові сьогодні, 30 травня, через аварію на каналізаційному колекторі не курсують трамваї на трьох маршрутах №№ 1, 9, 6.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, трамваї зупинено через виток води на перехресті вулиць С.Бандери та Русових, де сталося руйнування приєднання дощоприймача до каналізаційного колектора.

У Львівській міській раді також повідомили, що ще три трамвайні маршрути №№ 2, 7, 10 сьогодні курсують за зміненими маршрутами через проблеми з електроенергією на вулиці Личаківській.

„Рух трамваїв буде відновлено, як тільки вдасться ліквідувати поломки”, - зазначається у повідомленні.