США кине всі сили на боротьбу з українськими піратами

США розпочали розслідування проти України щодо дотримання прав інтелектуальної власності.

Про це йдеться в повідомленні торговельного представника США, текст якого передано УНІАН.

Згідно з повідомленням, в спеціальній доповіді 301 цього місяця Україна визначена як пріоритетна іноземна країна. Основні проблеми – використання урядом піратського програмного забезпечення, піратство в Інтернеті, а також непрозоре та нечесне адміністрування і діяльність агентств з управління авторськими та суміжними правами.

На тему: У Росії за торренти відповідальність нестимуть користувачі

“США визначили питання, що викликають серйозну стурбованість щодо поводження України з правами інтелектуальної власності”, - цитуються в повідомленні слова виконуючого обов’язки торговельного представника США Міріам Шапіро.

У повідомленні зазначається, що офіс торговельного представника сподівається отримати інформацію від зацікавлених сторін з тим, щоб 18 липня провести публічні слухання з цього питання.