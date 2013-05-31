США кине всі сили на боротьбу з українськими піратами
США розпочали розслідування проти України щодо дотримання прав інтелектуальної власності.
США розпочали розслідування проти України щодо дотримання прав інтелектуальної власності.
Про це йдеться в повідомленні торговельного представника США, текст якого передано УНІАН.
Згідно з повідомленням, в спеціальній доповіді 301 цього місяця Україна визначена як пріоритетна іноземна країна. Основні проблеми – використання урядом піратського програмного забезпечення, піратство в Інтернеті, а також непрозоре та нечесне адміністрування і діяльність агентств з управління авторськими та суміжними правами.
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“США визначили питання, що викликають серйозну стурбованість щодо поводження України з правами інтелектуальної власності”, - цитуються в повідомленні слова виконуючого обов’язки торговельного представника США Міріам Шапіро.
У повідомленні зазначається, що офіс торговельного представника сподівається отримати інформацію від зацікавлених сторін з тим, щоб 18 липня провести публічні слухання з цього питання.