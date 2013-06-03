Найбільший енергоконцерн Німеччини може переглянути контракт з Газпромом - ЗМІ

За даними видання, розглядається можливість денонсації угод з російським газовим монополістом, частина з яких була укладена на терміни до 10 і 20 років, повідомляє Лента.ру.

На такий крок, написав Wirtschaftswoche, E.ON вирішив піти через те, що російський газ виявився занадто дорогим, а «Газпром» - важким партнером на переговорах. У разі скасування угод E.ON має намір закуповувати газ на європейських спотових ринках, але при цьому як і раніше розраховує на поставки російського газу за конкурентними цінами. Офіційний представник E.ON зі зв'язків з громадськістю Крістіан Дреппер (Christian Drepper) 2 червня в інтерв'ю німецькій службі радіостанції «Голос Росії» цю інформацію спростував. «Ми, як і колись, орієнтуємося на конкурентоспроможні поставки газу з Росії. Про припинення контрактів мова не йде », - заявив Дреппер.

При цьому представник E.ON відмовився роз'яснити, що мається на увазі під «конкурентоспроможними поставками». Офіційні представники «Газпрому» з'явилися в німецьких ЗМІ повідомлення поки ніяк не прокоментували.

У липні 2012 року E.ON вдалося домогтися знижки на постачання російського газу від компанії «Газпром». Знижка поширювалася на довгострокові контракти на імпорт газу і вступала в силу заднім числом починаючи з четвертого кварталу 2010 року.