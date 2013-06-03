Захист сина Джемільова просить змінити йому запобіжний захід

Адвокат Хайсера Джемільова - молодшого сина глави меджлісу кримськотатарського народу, депутата Верховної ради України Мустафи Джемільова, який підозрюється у вбивстві друга сім'ї, подав апеляцію про зміну запобіжного заходу стосовно його підзахисного.

Як повідомила УНІАН прес-секретар меджлісу Ліля Муслімова, документ направлено до Апеляційного суду Криму 1 червня.

«Дата розгляду поки що невідома. Ми повідомимо про її підсумки», - сказала Муслімова.

Як повідомляв УНІАН, 32-річного Хайсера Джемільова затримали 27 травня на місці вбивства - у дворі його будинку в Бахчисараї. Від пострілу в голову загинув місцевий житель, 44-річний Февзі Едемов - будівельник, який іноді допомагав сім'ї лідера меджлісу. Міліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). У меджлісі заявляють, що це було вбивство з необережності.

Київський райсуд Сімферополя 28 травня обрав Хайсеру запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів, зараз він перебуває в СІЗО.

Хайсер у 2008 році лікувався від психічного розладу в клініці Туреччини.