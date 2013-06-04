Новий генконсул Росії в Криму поки не може розпочати роботу

Про це УНІАН сказав в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

«На даний момент екзекватуру новий генеральний консул РФ у Сімферополі ще не одержував», - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що згідно з процедурою, новий генконсул зможе офіційно працювати і бути акредитованим лише після того, як одержить екзекватуру.

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Як повідомлялося, співробітник генерального консульства РФ у Сімферополі на умовах анонімності повідомив РІА «Новости», що В’ячеслав Світличний, який змінить Володимира Андрєєва на посаді генерального консула Росії в Сімферополі, приступить до виконання обов'язків у вівторок 4 червня.

"В’ячеслав Леонідович (Світличний) довгий час працював у посольстві Росії в Таджикистані, структурах МЗС Росії. Це планова кадрова ротація, яка не має жодного відношення до ситуації, що склалася недавно з висловлюваннями Владимира Андрєєва", - сказав співрозмовник агентства.