Новий генконсул Росії в Криму поки не може розпочати роботу
У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що новий генеральний консул РФ у Криму ще не одержував екзекватуру (документ, що засвідчує визнання консула державою перебування).
Про це УНІАН сказав в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
«На даний момент екзекватуру новий генеральний консул РФ у Сімферополі ще не одержував», - сказав Перебийніс.
Він зазначив, що згідно з процедурою, новий генконсул зможе офіційно працювати і бути акредитованим лише після того, як одержить екзекватуру.
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Як повідомлялося, співробітник генерального консульства РФ у Сімферополі на умовах анонімності повідомив РІА «Новости», що В’ячеслав Світличний, який змінить Володимира Андрєєва на посаді генерального консула Росії в Сімферополі, приступить до виконання обов'язків у вівторок 4 червня.
"В’ячеслав Леонідович (Світличний) довгий час працював у посольстві Росії в Таджикистані, структурах МЗС Росії. Це планова кадрова ротація, яка не має жодного відношення до ситуації, що склалася недавно з висловлюваннями Владимира Андрєєва", - сказав співрозмовник агентства.