ЗМІ: Новий генконсул РФ у Криму стане до роботи завтра

В’ячеслав Світличний, який змінить Володимира Андрєєва на посаді генерального консула Росії в Сімферополі, отримає агреман (згода країни перебування на призначення посла іноземної держави) в МЗС України й стане до виконання обов'язків у вівторок, 4 червня.

Про це повідомив РІА «Новости» на умовах анонімності співробітник Генерального консульства РФ у Сімферополі.

"В’ячеслав Леонідович (Світличний) довгий час працював у Посольстві Росії в Таджикистані, структурах МЗС Росії. Це планова кадрова ротація, що не має ніякого відношення до виниклої недавно ситуації з висловлюваннями Володимира Андрєєва", - сказав співрозмовник агентства.

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Нагадаємо, МЗС Росії піддав критиці заяву Андрєєва про фільм "Хайтарма", який розповідає про депортацію кримськотатарського народу в 1944 році. В інтерв'ю одному з кримських телеканалів Андрєєв заявив, що "Хайтарма" подає історію Великої Вітчизняної війни у спотвореному вигляді, оскільки фокусується на факті примусового переселення кримських татар, а не на подвигу радянських солдатів, які розгромили фашизм, і не згадує про співпрацю загону кримських татар із німцями під час окупації.

Слова викликали великий резонанс серед кримських татар, які двічі пікетували російське консульство в Сімферополі, а також висловлювали категоричну незгоду з позицією Андрєєва в національних ЗМІ й з трибуни Верховної Ради Криму. Представники кримськотатарського народу вимагали позбавити Андрєєва дипломатичного статусу і оголосити його персоною нон грата в Україні.

МЗС України висловив протест у зв'язку з висловлюваннями Андрєєва.

МЗС РФ висловив розуміння реакції української сторони й назвав формулювання консула "некоректними".

Андрєєв заявив, що подає у відставку через суперечності з МЗС Росії.

Отримати в консульстві офіційний коментар про призначення Світличного РІА «Новости» не вдалося. "Передзвоніть завтра (у вівторок), ми надамо повну інформацію", - сказала по телефону співробітниця дипломатичної установи.