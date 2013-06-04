Нацбанк модернізує національну систему платежів

Як повідомила УНІАН прес-служба НБУ, про це заявила заступник директора генерального департаменту інформаційних технологій і платіжних систем НБУ Інна Тютюн.

За словами представника НБУ, модернізація НСМЕП, яка проводиться відповідно до Стратегічної програми розвитку безготівкових роздрібних платежів в Україні на 2012-2014 роки, передбачає впровадження відкритих міжнародних стандартів побудови маршрутизатора, розрахунково-клірингового і процесингового центрів НСМЕП, а також введення міжнародних стандартів для чіпових карт. Національний банк має намір створювати платіжні карти з магнітною смугою та іEMV-чіпом на базі відкритих міжнародних стандартів, з використанням спеціальних технологій захисту даних для розрахунків у мережі Інтернет і можливістю використання карт НСМЕП за кордоном за наявності на карті логотипу міжнародної платіжної системи.

«Важливо відзначити відсутність витрат на адаптацію більшості діючого термінального устаткування банків України до прийому таких карт», - зазначила Тютюн. За її словами, для обробки внутрішньобанківських операцій з картами НСМЕП банки зможуть використовувати власні процесингові центри, або, за відсутності таких, скористатися процесинговим центром НБУ, в якому застосовуються відкриті міжнародні протоколи і стандарти. «Тарифна політика в оновленій НСМЕП буде ринковою і конкурентоспроможною на тлі пропозицій міжнародних платіжних систем», - додала Тютюн.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ має намір підвищити конкурентоспроможність Національної системи масових електронних платежів до рівня міжнародних платіжних систем шляхом поєднання технології НСМЕП і загальноприйнятих міжнародних технологій, впровадження платіжних засобів, зниження витрат банків за рахунок наявної інфраструктури, створення умов для впровадження корпоративних проектів, управління ризиками, автоматизованого моніторингу операцій з попередження шахрайства.