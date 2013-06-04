У Києві співробітника СБУ і податківця відправили за грати на 8 років

Деснянський районний суд столиці засудив до 8 років позбавлення волі співробітника СБУ та оперуповноваженого податкової міліції, котрі за грошову винагороду перевозили амфетамін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Деснянського району Києва, у 2011 році на трасі «Київ - Бровари» правоохоронці зупинили автомобіль, в якому знаходились працівник одного з департаментів СБУ та оперуповноважений податкової міліції ДПІ у Деснянському районі.

В ході обшуку салону машини у схованці під сидінням було виявлено пакет з білим порошком вагою майже 1 кг. За висновками експертів, у пакунку містилося 43 грами чистого амфетаміну.

Як з’ясувалося, співробітник СБУ та податківець спочатку придбали невелику кількість наркотиків для особистого вживання, а подальшому за винагороду у розмірі 300 доларів погодились перевезти значно більшу партію психотропної речовини для подальшого збуту.

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Під час винесення вироку суд підтримав позицію прокуратури Деснянського району і засудив співробітника СБУ та податківця до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання, перевезення психотропних речовин).

Крім того, вироком суду засуджених позбавлено спеціальних офіцерських звань.