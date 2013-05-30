На Донеччині 65-річний селянин виростив цілу плантацію конопель

Як повідомили УНІАН сьогодні у Відділі по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, співробітниками сектору по боротьбі з незаконним обігом наркотиків було отримано інформацію про те, що 65-річний місцевий житель вирощує коноплю.

Разом з представниками прокуратури міліціонери прибули на вказану адресу і під час дозволеного судом огляду присадибної ділянки виявили цілу плантацію зростаючого канабісу. За словами правоохоронців, господар посіву кожен кущ висадив окремо, біля нього була лунка для поливу, і ретельний догляд дозволив рослинам досягти на даний момент метрового зросту. За словами власника домоволодіння, канабіс він посадив для особистого вживання. Але всього було вилучено 1100 кущів, кожен з яких приніс би згодом прибуток майже 800 грн, зазначили в міліції.

Даний факт внесений до журналу єдиного обліку райвідділу з кваліфікацією за ч.2 ст. 310 КК України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель), яка передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному буде вирішено після отримання висновку експертизи.