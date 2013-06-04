УБРР перейшов під контроль Міністерства фінансів

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідну постанову прийнято на засіданні Кабміну 3 червня.

Передача повноважень з управління банком, зазначають в уряді, «дасть змогу поліпшити здійснення Мінфіном ефективної державної фінансової політики для забезпечення активізації економічного розвитку шляхом сприяння в реалізації вітчизняних інвестиційних та інноваційних проектів, впровадження дієвого нагляду, моніторингу і контролю за діяльністю «Українського банку реконструкції і розвитку».

На тему: Базою для створення Державного банку розвитку стане УБРР

Державному агентству з інвестицій та управління національними проектами доручено забезпечити передачу пакету акцій «Українського банку реконструкції і розвитку» Мінфіну в місячний термін.

Довідка: «Український банк реконструкції і розвитку» створено згідно з постановою Кабінету міністрів України №655 від 5 травня 2003 року і зареєстровано Національним банком 19 березня 2004 року. Основним власником банку є «Державна інвестиційна компанія» (99,99% акцій банку). Засновником «Державної інвестиційної компанії» є держава в особі Кабінету міністрів України. Компанія належить до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України.