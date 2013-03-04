Базою для створення Державного банку розвитку стане УБРР, – Арбузов

Банк, який займеться фінансуванням пріоритетних проектів і галузей, буде створений на базі нині діючої фінансової установи – Українського банку реконструкції та розвитку, розповів «Коментарям» перший віце-прем'єр Сергій Арбузов.

«Ми взяли за основу нині чинний УБРР. У нього сформований капітал, банк працює, є фінансові результати», – розповів Арбузов.

В даний час обговорюється, яким чином і з яких джерел банк буде залучати ресурси для кредитування. «Є кілька варіантів, залежно від того, як він буде отримувати гроші. Якщо через статутний капітал – то УБРР стане найбільшим банком України. Але є й інший механізм. Все залежить від того, який закон прийме парламент», – повідомив Арбузов.

Довідка. «Український банк реконструкції та розвитку» за класифікацією Національного банку України відноситься до групи невеликих. За даними Асоціації українських банків, капітал УБРР за станом на початок лютого поточного року становив 82,92 млн грн, активи – 132,63 млн грн.