Український десантний корабль вийшов у море після ремонту

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-центрі командування українських ВМС.

Під час перебування на заводі здійснено доковий ремонт корабля, ремонт головних двигунів, ремонт корпусних конструкцій та носового пристрою.

За інформацією начальника управління експлуатації і судноремонту Командування ВМС ЗС капітана 1 рангу Михайла Токара, проведений об’єм робіт дає флоту змогу в подальшому застосовувати циклічний принцип експлуатації корабля».

«Здійснений середній ремонт головних двигунів корабля дозволить використовувати їх без обмежень протягом практично ближчих десяти років. Крім того, важливо, що замінено близько 40 тонн зовнішньої обшивки корпусу і паливних цистерн, проведено ремонт корабельних систем», - сказав начальник управління.

Після прибуття в пункт постійної дислокації, екіпаж СДК «Кіровоград» перейде до інтенсивного періоду підготовки, виконання кораблем властивих завдань у Чорному морі.

Як повідомляв УНІАН, за останні півроку ремонт на ПАО “Чорноморський суднобудівний завод” завершили ракетний корвет «Придніпров’я», судно «Переяслав» і великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський».