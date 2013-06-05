Журналісти оцінили «на трієчку» стан свободи слова в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування журналістів, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" з 22 травня по 3 червня цього року.

Порівняно з 2012 роком, оцінка стану свободи слова знизилася. В 2012 році вона оцінювалася 4,5 бали.

При оцінці сучасного стану складових свободи слова в Україні за п’ятибальною школою, де “1” означає вкрай поганий стан, а “5” - “дуже добрий”, жодний показник не набрав більше, ніж 3,4 бали.

Найгірше оцінили економічну самодостатність медіа (1,6), незалежність діяльності журналіста від тиску власників (1,7) та незалежність медіа від важелів економічного тиску (1,8).

Найвище оцінили запит у суспільстві на вільні незалежні ЗМІ (3,4) та законодавче забезпечення свободи слова і незалежності медіа (3,3).

Переважна більшість експертів вказала, що формально цензури в Україні немає, але реально вона існує. Так, 6 журналістів зазначили, що цензура існує в прямому сенсі, 44 журналісти сказали, що формально цензури немає, але реально вона існує. Один журналіст вважає, що ніякої цензури в українських ЗМІ немає. 4 журналістам було важко сказати.

Серед основних чинників, які заважають забезпеченні свободи слова та преси в Україні, журналісти зазначили позицію власників ЗМІ, які використовують їх для забезпечення власних інтересів та економічну неспроможність, збитковість ЗМІ.

Основні загрози для свободи слова та медіа в Україні журналісти вбачають в економічній залежності ЗМІ, відсутності відповідальності за порушення їхніх прав і перешкоджання професійній діяльності.

Загрозами, на думку журналістів, є також низька професійна солідарність і самосвідомість журналістів, а також Партія регіонів і Віктор Янукович.

Більшість опитаних журналістів вважає, що для забезпечення свободи слова в Україні потрібно створити громадське телебачення, дієві журналістські профспілки та усунути нинішню владу.

Крім того, відповіді журналістів розділилися майже навпіл з питання відчуття цензури в своїй роботі. Частина сказала, що вони зовсім не відчувають тиску та цензури в своїй роботі, а інша частина зазначила, що іноді відчуває незначний тиск і ситуативні прояви цензури.

Серед тих журналістів, хто відчуває тиск та цензуру, рівною мірою були зазначено цензуру з боку представників влади, редакторів і саме цензуру.

Основними темами, які найчастіше піддаються цензурі, журналісти назвали політику, критику влади та економічні теми, пов’язані з інтересами рекламодавців.

Винними в існуванні цензури журналісти вважають власників ЗМІ та Президента Януковича і його адміністрацію.

Всього було опитано 52 журналіста - 30 із Києва та 22 із регіонів.