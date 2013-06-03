Журналістам заборонили у їхній день сходитись під Межигір’я

Як повідомляє Українська правда, відповідне рішення сьогодні винесла суддя Київського окружного адмінсуду.

"Адміністративний позов задовольнити. Встановити обмеження щодо реалізації права на мирне зібрання по вулиці Франка, 19, села Нові Петрівці Вишгородського району Київської області з 9 до 11 години 6 червня 2013 року", - йдеться в постанові суду.

Суд у своєму рішенні ґрунтувався на листі Вишгородського райвідділку міліції "про те, що проведення мирного зібрання 6 червня 2013 року за наведеною вище адресою може призвести до грубого порушення громадського порядку та безпеки учасників дорожнього руху".

Заяву на проведення акції проти утисків свободи слова в Україні подавав рух "Стоп цензурі!", який оскаржить рішення суду про заборону мітингу.