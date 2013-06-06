Експерт: готельний бізнес збагачується за рахунок держави

Якість послуг не підвищилася, при цьому готелі одержують надприбутки. Таку думку висловив експерт Асоціації міст України Олександр Слобожан у коментарі УНІАН.

«Навіщо держава надавала пільги, якщо вартість відповідних послуг не змінилася, а їх якість не підвищилася? - наголосив Слободян. – Існуючі податкові пільги забезпечують власникам готелів надприбутки. Не бачу сенсу в існуванні преференцій – їх варто скасувати. Чому держбюджет повинен недоотримувати доходи?»

Як відзначив експерт, Асоціація міст виступає за підвищення ефективності туристичного збору за допомогою зміни ставок оподаткування, щоб розширити фінансові можливості місцевих бюджетів.

Як повідомляв УНІАН, Міндоходів підготувало законопроект, який передбачає, з-поміж іншого, позбавити готелі пільг з податку на прибуток, які вводилися в рамках підготовки фінальної частини чемпіонату Європи з футболу – 2012.

Сьогодні, 5 червня, на брифінгу в Кабінеті міністрів міністр доходів і зборів України Олександр Клименко відзначив, що будь-які новації, зокрема в частині відміни будь-яких пільг, обговорюватимуться з провідними учасниками ринку в рамках роботи створеного при Міністерстві доходів і зборів України інвестиційної ради.