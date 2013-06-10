Імпортний газ для України за місяць подешевшав на 2,3%

Середня ціна газу, який Україна імпортувала в травні (середня митна вартість імпортного природного газу), становила 405,74 дол. за тисячу кубічних метрів порівняно з 415,12 дол. у квітні. Про це йдеться у повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі, опублікованому на сайті міністерства.

«Фактична ціна реалізації для газу природного (середня митна вартість імпортного природного газу, яка встановилася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України у травні 2013 року) становить 405,74 дол. за 1 тис. куб. м», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, середня ціна на імпортний газ для України у квітні 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 0,36% - до 415,12 дол. за 1 тис. куб. м з 416,6 дол. Україна у січні-квітні 2013 року імпортувала газ в грошовому вираженні на загальну суму 4,156 млрд дол.