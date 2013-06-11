Активи українських банків зросли на 1,03%
19:14, 11 червня 2013Суспільство
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Активи банків України в травні 2013 року зросли на 1,03% - до 1,174 трлн грн.
Активи банків України зросли до 1,174 трлн грн. / Фото : ukurier.gov.ua, Олександр Лепетуха
Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).
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Згідно з повідомленням, загальні активи банків минулого місяця зросли на 0,93% і на 1 червня становили 1,309 трлн грн.
Як повідомляв УНІАН, активи банків України в 2012 році зросли на 6,4% - до 1,127 трлн грн, загальні активи - на 4,5% до 1,268 трлн грн.
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