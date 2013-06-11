Активи українських банків зросли на 1,03%

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

На тему: НБУ оприлюднив, скільки валюти українці тримають в банках

Згідно з повідомленням, загальні активи банків минулого місяця зросли на 0,93% і на 1 червня становили 1,309 трлн грн.

Як повідомляв УНІАН, активи банків України в 2012 році зросли на 6,4% - до 1,127 трлн грн, загальні активи - на 4,5% до 1,268 трлн грн.