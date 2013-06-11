Голову "Енергоатому" випустили під заставу

Про це УНІАН повідомили у Генеральній прокуратурі України, зазначивши, що відповідне рішення було прийнято сьогодні Печерським районним судом Києва.

Водночас ні в ГПУ, ні в МВС наразі не можуть уточнити, яка сума застави.

Як повідомляв УНІАН, виконуючого обов'язки президента НАЕК «Енергоатом» Віссаріона Кіма тимчасово усунено з посади.

Тимчасово виконуючим обов'язки призначено першого віце-президента – технічного директора Олександра Шавлакова.

Раніше Міністерство внутрішніх справ заявило, що керівник «Енергоатому» Віссаріон Кім підозрюється у перевищенні службових повноважень.

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Учора, 10 червня, близько 18.00 Кім не був допущений на робоче місце групою невідомих, повідомив УНІАН виконавчий директор з правового забезпечення ДП НАЕК «Енергоатом» Геннадій Барабаш.

За його словами, на прохідній центрального офісу компанії перебували троє невідомих, які представилися співробітниками «внутрішніх органів», проте на прохання пред'явити документи не відреагували.

«Всі троє - молоді люди міцної статури, були неохайно одягнені, один навіть був у в'єтнамках. Поряд з невідомими був колишній директор з фінансів «Енергоатому» Юхим Анатолійович Важеєвський», - відзначив Барабаш.

Директор з правового забезпечення «Енергоатомк» також додав, що надалі невідомі пояснили свої дії рішенням Печерського суду міста Києва про тимчасове усунення з посади Віссаріона Кіма.

«Таке визначення суду дійсно є, проте усунення людини з посади абсолютно не означає заборону на його перебування на робочому місці. Жодних юридичних підстав, ні в рамках кримінально-процесуального, ні трудового законодавства, для подібних дій просто не існує. Так, усунений за рішенням суду не може підписувати документи або ухвалювати рішення з виробничих питань, але перебувати на своєму робочому місці має повне право», - уточнив юрист.