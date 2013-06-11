Виконуючого обов'язки глави Енергоатому відсторонили від посади
Виконуючого обов'язки президента «Енергоатома» Кіма тимчасово усунено з посади.
Виконуючого обов'язки президента НАЕК «Енергоатом» Віссаріона Кіма тимчасово усунено з посади, повідомили УНІАН джерела в компанії.
При цьому в компанії додали, що тимчасово виконуючим обов'язки призначено першого віце-президента – технічного директора Олександра Шавлакова.
«Але я не можу сказати, ким призначено», - уточнило джерело.
Також у компанії додали, що в понеділок, 10 червня, Кім намагався пройти на робоче місце, проте не був допущений охороною.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство внутрішніх справ заявило, що керівник «Енергоатома» Віссаріон Кім підозрюється в перевищенні службових повноважень.
У МВС додали, що відкрито кримінальне провадження, і Кіму вручено повідомлення про підозру. Проте міліція не уточнює, що саме інкримінують посадовцю.
Кіма було призначено виконуючим обов'язки голови НАЕК 20 серпня 2012 року.
«Енергоатом» є оператором всіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Южно-Українську, Рівненську і Хмельницьку станції з 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,835 тис. МВт.