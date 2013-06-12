Польські прикордонники затримали сімох українців

Працівники Польської прикордонної служби за порушення правил перебування у Польщі днями затримали сімох громадян України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Польської прикордонної служби, українців було затримано під час контролю автошляхів на південному заході Польщі.

"П'ятеро з них використували видані візи не за цільовим призначенням, а двоє не мали віз", - йдеться у повідомленні. Усі українці отримали рішення, якими їх зобов'язано добровільно залишити польську територію.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі цього року польські прикордонники за порушення правил перебування у Польщі затримали понад 300 українців, що на 20% менше, ніж за перші три місяці минулого року.

Громадяни України традиційно отримують найбільше польських віз серед усіх іноземців та найчастіше затримуються за порушення правил перебування.

Водночас, з урахуванням кількості віз, які отримують українці, зафіксовані порушення є мізерною частиною: торік Польща видала громадянам України понад 640 тисяч віз, а в першому кварталі цього року - 116 тисяч.

У 2012 році Прикордонна служба Польщі за порушення та спроби порушення правил перебування у країні затримала майже 1,4 тис. українців, що на 200 осіб більше, ніж у 2011 році.