У Польщі затримали українців з краденими мотоциклами

Про це УНІАН повідомила прес-служба Бещадського відділу польських прикордонників.

Прикордонники відзначили, що вони виявили 5 крадених в Німеччині та Італії мотоциклів випущених з 2007 по 2013 рік, а також запчастини вартістю близько 70 тисяч доларів.

Троє українців затримали на паркінгу в Медиці на кордоні з Україною під час того, як вони завантажували запчастини мотоциклів до свого автомобіля, а ще двох у прикордонному пункті, через який вони намагалися вивезти крадені мотоцикли з Польщі.

Справою займається поліція у Перемишлі.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого польські прикордонники повідомляли про спробу двох українців вивезти з Польщі крадені мотоцикли, які були у розібраному вигляді, вартістю близько 45 тисяч доларів.

З початку року прикордонники повідомляли також про кілька спроб вивезти в Україну дорогих автомобілів найвідоміших марок вартістю близько 65 тисяч доларів кожен.

Довідка УНІАН. Раніше найчастіше польські прикордонник повідомляли про спроби вивезення з ЄС крадених автомобілів громадянами Білорусі, України та Литви, але останнім часом появилися теж аналогічні спроби, зокрема, громадян Італії та Ізраїлю.

Водночас поліція зауважує, що затриманих у таких випадках людей можуть одразу відпустити, бо нерідко вони можуть бути жертвами недобросовісних продавців машин, а не злодіями.