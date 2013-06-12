В Україні почалися жнива

«Ранні зернові й зернобобові почали першими збирати землероби Одеської області та Криму. Так, сільгоспвиробники Одеської області зберуть ранні культури й ріпак із площі 1,090 млн га. Що стосується валового збору зерна, то в Одеській області планують одержати не менше 3,5 млн тонн зерна. А в Криму підлягає збиранню 422 тис. га ранніх зернових культур», - цитує прес-служба міністра аграрної політики та продовольства Миколу Присяжнюка.

Глава відомства повідомив, що в Одеській області пшеницю буде зібрано з 491,4 тис. га, ячмінь - 438,8 тис. га, горох - 42 тис. га, овес - 8,7 тис. га, жито - 1,5 тис., ріпак - 103 тис. га. У жнивах візьмуть участь 3 633 комбайни з області й близько 1 000 з інших регіонів.

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У Криму під урожай 2013 року було посіяно 532,5 тис. га озимих і ранніх ярових зернових культур. Ранні зернові культури в Криму буде зібрано з 422 тис. га. Для цього задіють близько 1 630 комбайнів.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії в 2013 році можуть зібрати 53-54 млн тонн зернових і зернобобових культур проти 46,2 млн тонн у 2012 році. В міністерстві вважають, що через погодні умови збиральні роботи доведеться проводити в мінімальні строки – 10-15 днів.

Довідка УНІАН. Українські аграрії до 31 травня засіяли яровими зерновими і зернобобовими 8,189 млн га, або 100% від прогнозованих площ.

Всього під урожай 2013 року планувалося засіяти 27,6 млн га. Урожай зернових у 2012 році становив 46,2 млн тонн проти рекордних 56,7 млн тонн у 2011 році.