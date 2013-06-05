ЗМІ: Кабмін готується до трьох років стрімкого зростання економіки

У Кабінеті міністрів підготували проект "Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2014 рік та основних макропоказників на 2015-2016 роки", який ляже в основу бюджетних процесів найближчих трьох років, повідомляє Ъ.

Згідно з документом, українська економіка в наступному році може зрости на 3% (цей прогноз вже використовується при підготовці бюджету-2014). 3-відсоткові темпи зростання містяться в базовому сценарії, який передбачає поступове відновлення світової економіки. У цьому випадку номінальний ВВП України досягне 1,63 трлн грн при інфляції в 4,3%.

В основі гарного прогнозу для України лежить очікування 4-відсоткового підйому глобальної економіки: від єврозони до Росії. Це може дозволити країні наростити експорт товарів і послуг на 2,7%, зокрема завдяки "значного врожаю зернових" (52,8 млн т) і "девальваційних коливань курсу національної валюти".

Середньорічний курс гривні, за розрахунками експертів уряду, складе 8,5 грн/$, до кінця року - 8,7 грн/$. Але не всі галузі будуть показувати істотний приріст. На тлі майже 2-відсоткового падіння цін на сталь металургійне виробництво може зрости всього на 1,5%.

Не менший вплив на економіку України повинні надати інвестиційні потоки: як зовнішні (іноземні інвестиції в розмірі $ 7,3 млрд при $ 6 млрд в 2012 році), так і внутрішні. Завдяки зниженню ставки податку на прибуток з 19% до 16% очікується, що у бізнесу вивільняться багатомільярдні кошти, які, на думку уряду, стануть капітальними інвестиціями. Частка інвестування власних коштів має зрости з 60,2% до 62,1%.

Ситуація з імпортом може виявитися гіршою. Прогноз його зростання на 1,1% побудований на очікуванні "незначного зниження цін на газ", але не через можливий перегляд контракту з ВАТ "Газпром", а завдяки падінню світових цін на нафту (на 4-5%). У цьому випадку дефіцит зовнішньої торгівлі скоротиться до $ 12,7 млрд.

Паралельно уряд розглядає альтернативний сценарій більш швидкого зростання світової економіки - на 4,4%. У такому випадку приплив інвестицій в українську економіку зросте до $ 7,7 млрд, ціни на сталь перестануть падати і збільшаться на 3-4%, що призведе до прискорення зростання як української економіки (до 4%), так і інфляції (до 5,2 %).

Вже в 2015-2016 роках уряд очікує подальшого прискорення економічного зростання - на 4-5,5%. Однак експерти МЕРТ не могли не визнати існування ризиків, які здатні перекреслити надії України. Визнана ймовірність "посилення негативних процесів на зовнішніх ринках", а також можливість різкого зростання цін на енергоресурси у випадку воєнних дій на Близькому Сході. Також існують внутрішні ризики: ймовірність відсутності кредитування економіки і довіри в іноземних інвесторів до вітчизняної політики реформування економіки.