Підлітка, який убив 4-річного хлопчика, залишили під вартою

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернігівської області, відповідне рішення минулого тижня прийняв суд за клопотанням слідчого і прокурора, який здійснює процесуальне керівництво в цьому кримінальному провадженні.

У прес-службі підкреслили, що стосовно неповнолітніх тримання під вартою як запобіжний захід застосовується у виключних випадках.

Затриманому було вручено письмове повідомлення про підозру. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Чернігова.

Як повідомив процесуальний керівник у кримінальному провадженні, старший прокурор прокуратури Чернігова Андрій Висоцький, наразі проводиться повний комплекс необхідних слідчих дій. Прокуратура міста надала письмові вказівки щодо провадження досудового розслідування, на виконання яких буде здійснено ряд експертиз, розшукових і слідчих дій, спрямованих на повне і всебічне дослідження обставин справи, а також покликаних забезпечити прийняття законного рішення.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня у Чернігові зник 4-річний хлопчик. Упродовж доби його розшукували понад 400 працівників міліції. Дитину було виявлено у лісопосадці мікрорайону "Кордівка" у непритомному стані з тілесними ушкодженнями. Хлопчик помер у кареті швидкої медичної допомоги під час транспортування до лікарні. Попередньо встановлено, що причиною смерті стала черепно-мозкова травма.

За фактом злочину розпочато кримінальне провадження за статтею 115 ч. 2 п. 2 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини) - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Підозрюваного було затримано 6 червня.

За інформацією, оприлюдненою у соціальних мережах, у вбивстві дитини підозрюється 15-річний підліток, який має проблеми із психікою.