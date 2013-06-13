ЗАЗ уперше стає лідером ринку легкових автомобілів в Україні

ЗАЗ продовжує підтверджувати свою популярність серед співвітчизників. Офіційний дистриб’ютор автомобілів ЗАЗ в Україні Філія «АвтоЗАЗ-сервіс» фіксує продажі моделей ЗАЗ у травні 2013 року у кількості 1762 проданих авто. Із цим показником ЗАЗ уперше стає лідером ринку легкових автомобілів, зайнявши його долю у 12%!

«Розраховуючи на потенціал збільшення виробництва, у нас з’явилась можливість суттєво відкоригувати цінову політику на автомобілі вітчизняного бренду ЗАЗ. Так, у квітні ми розпочали лояльну до купівельної спроможності клієнта кампанію знижок на наші, без сумніву, найпопулярніші автомобілі ЗАЗ Lanos та ЗАЗ Sens. Знижки на ці моделі 2012 та 2013 рр. виробництва сягнули 7000 грн. – коментує результати продажів Генеральний директор Філії «АвтоЗАЗ-сервіс» Андрій Залуцький. – Ми раді, що ця ініціатива знайшла відгук у покупців і з початку акції більше двох тисяч з них стали власниками саме автомобілів ЗАЗ Lanos та ЗАЗ Sens».

Абсолютним лідером продажів серед усіх легкових автомобілів у травні нинішнього року став ЗАЗ Sens із результатом 660 реалізованих авто. ЗАЗ Sens стабільно утримує репутацію надійного та невибагливого в експлуатації авто за максимально лояльною ціною, що беззаперечно обирає покупець. Ціни на модель стартують від 56 900 грн.

Підтвердив свою популярність серед українців і найбільш «народний» автомобіль – ЗАЗ Lanos. Авто, що шість років поспіль утримувало титул «Абсолютного лідера продажів» за результатами щорічного національного автомобільного рейтингу-акції «Авторейтинг», увійшло до 5-ки найбільш продаваних легкових авто із результатом 477 реалізованих автомобілів. Ціни на модель сьогодні складають від 70 000 грн.

Обидві моделі – і ЗАЗ Lanos і ЗАЗ Sens – у продажі у класичному кузові «седан» та маневренному «хетчбек», та у трьох комплектаціях, кожна з яких прикметна своїм необхідним набором корисних та комфортних опцій. Обидві моделі можуть бути укомплектовані заводським газобалонним обладнанням італійського виробництва Tartarini. ГБО дозволяє автовласникові економити на паливі до 40% на рік.

Стабільно високі результати продажів демонструє і кращий доступний автомобіль 2013 року за версією всеукраїнського конкурсу «Автомобіль року в Україні 2013» – ЗАЗ VIDA. 463 проданих авто – саме з таким результатом ЗАЗ VIDA замкнула 5-ку лідерів у травні. Високим результатам продажів, без сумніву, сприяла кампанія «Повний розпродаж», що триває до кінця червня 2013 року, зі знижками на модель до 9060 грн. Ціни на ЗАЗ VIDA стартують від 82 200 грн.

«Наша мета – закріпити лідируючу позицію на ринку легкових автомобілів України. – коментує Андрій Залуцький. – Переконані, що її реалізації сприятиме висока якість автомобілів виробництва Запорізького автомобілебудівного заводу та завжди лояльна цінова політика, яку ми проводимо по відношенню до своїх клієнтів».

Авторитет бренду ЗАЗ – багаторічна традиція виробництва автомобілів на вітчизняних промислових потужностях з урахуванням кращих світових практик. Сьогодні виробник пропонує на свої авто європейську гарантію у 3 роки, або ж 100 тис. км пробігу. При цьому міжсервісний інтервал збільшено до 15 тис. км.