На Львівщині в ДТП загинув слідчий

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 15 червня неподалік села Сокільники Пустомитівського району.

За попередніми даними, невстановлений водій автомобіля «Тойота» не впорався із керуванням, з’їхав у кювет, де автомобіль перекинувся. Унаслідок ДТП двоє людей загинули на місці події. Це 28-річний та 34-річний львів’яни.

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Правоохоронці наразі встановлюють, хто саме був за кермом автомобіля, а також, що стало причиною цієї дорожньо-транспортної пригоди. Триває розслідування.

У прес-службі прокуратури Львівської області кореспонденту УНІАН підтвердили інформацію, що під час ДТП загинув 28-річний слідчий прокуратури Львівської області.

Обставини ДТП з‘ясовуються.