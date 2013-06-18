У Севастополі загинув військовослужбовець ЧФ РФ

У Севастополі в районі авіаційного гарнізону «Кача» під час планових стрибків з парашутом розбився військовослужбовець Чорноморського флоту РФ, 1971 року народження.

Про це сьогодні повідомило Інтернет-видання Sevas.ru. Дану інформацію виданню підтвердив начальник відділу інформаційного забезпечення ЧФ капітан 1 рангу В'ячеслав Трухачов. Військовослужбовець Качинського гарнізону загинув в результаті нещасного випадку - у нього не розкрився основний парашут, а запасним той не встиг скористатися.