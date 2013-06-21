Мер Тернополя б'є тривогу: В державі кризова ситуація з коштами

Міський голова Тернополя Сергій Надал заявляє, що через затримки з проплатою Держказначейством платіжок у місті виникли проблеми з ремонтом доріг та прибиранням.

Як передає кореспондент УНІАН, під час сьогоднішньої прес-конференції Надал повідомив, що загалом казначейство не проплатило вже 7 млн грн.

«Це кошти зі спеціального фонду, які мали йти на капітальні видатки, на капітальні ремонти доріг. Ми істотно відстаємо від графіку ремонтів, частково – через дощі, але значною мірою через те, що ми не розраховуємось вчасно з підрядниками. Ті, у свою чергу, не проводять вчасно роботи», – пояснив ситуацію Надал.

За його словами, подекуди виникають у місті проблеми і з прибиранням. Загалом місто заборгувало за прибирання 2 млн грн.

«Все прибирання, яке ведеться в Тернополі, відбувається за рахунок обігових коштів підрядника, який виграв тендер. Але ситуація накаляється з кожним днем, бо в нього утворюється шалена заборгованість за паливо, важко вирішується питання зарплати, оскільки робітники не отримують вчасно зароблених коштів», – сказав Надал.

Затримку проплат він пов’язує із браком коштів у держбюджеті.

«В державі кризова ситуація з коштами. Зовнішніх запозичень ніхто не дає, єдина можливість залучити додаткові кошти – забрати їх в місцевих бюджетів. Сьогодні місцеві бюджети, маючи свої кошти, не можуть ними розпоряджатися. Гроші казначейство не пропускає за вказівкою зверху, щоб використовувати їх там, де насамперед необхідно державі. Фактично на папері ми кошти маємо, але скористатися ними не можемо. Єдине, на що держава пускає гроші без затримок – це виплата заплати, відпускних і енергоносії», – констатував Надал.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Тернопільська міська рада звернулась до керівництва держави із вимогою забезпечити своєчасну оплату платіжних доручень органами Держказначейства.

У зверненні вказувалось, що станом на 23 квітня, сума неоплати при наявності коштів на реєстраційних рахунках головних розпорядників коштів склала 5,5 млн грн.