На вулицях Миколаєва встановлять гучномовці

Як повідомив кореспондентові УНІАН головний фахівець Відділу захисту території Миколаєва управління надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Віталій Зубачевський, таке рішення було прийнято сьогодні, 26 червня, на засіданні виконкому Миколаївської міської ради.

Він пояснив, що устаткування для радіоточок, які раніше виконували це завдання, давно застаріло, запчастин до нього немає, підприємство, що їх обслуговувало, не існує вже чотири роки. До того ж населення слухає короткохвильові радіостанції і практично відмовилося оплачувати радіоточки.

За словами Зубачевського, тепер замість старих радіоточок у місцях масового скупчення людей - на ринках, зупинках громадського транспорту, біля супермаркетів встановлюватимуться гучномовці, які оповіщатимуть жителів міста про надзвичайні ситуації.

Виготовить і встановить гучномовці за власні кошти одна миколаївська фірма, яка, крім повідомлень про надзвичайні ситуації, транслюватиме рекламні оголошення.

Як зазначив Зубечевський, зараз гучномовці встановлено на головній вулиці міста - Радянській, а протягом року з'являться у всіх районах Миколаєва.

Як повідомив головний фахівець управління, в Миколаєві розташовані 262 потенційно небезпечні об’єкти, зокрема, котельні, теплоелектроцентраль, заправки тощо. Серед них - 14 хімічно небезпечних, які використовують у своїй роботі аміак і хлор і переробляють близько 113 тонн хімічних речовин.