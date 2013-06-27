Завтра в Україні - спека з грозами

Завтра, 28 червня, в Україні очікується спекотна погода з дощами та грозами.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, у західних областях синоптики прогнозують грозові дощі, місцями сильні, температура вночі 10-15°, вдень 21-26°; у північних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

У південній частині та східних областях без опадів, температура вночі 19-24°, вдень 31-36°, у центральних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с.

У Києві та Київській області мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза (вночі місцями). Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 15-20°, вдень 27-32°; у Києві вночі 18-20°, вдень 28-30°.

Сьогодні, 27 червня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-25°, в Дніпрі біля Києва - 25°.