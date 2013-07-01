Студенти-ветеринари протестують проти об'єднання з митниками

Орієнтовно 2 тисячі студентів та викладачів Дніпропетровського державного аграрного університету (ДДАУ) сьогодні планують провести біля Дніпропетровської облдержадміністрації акцію протесту проти об'єднання з фінансовою та митною академіями.

Про це йдеться в офіційному повідомленні про акцію місцевій владі, підписаному першим проректором агроуніверситету Дмитром Онопрієнком і головою профкому вишу Леонідом Рудаковим, текст якого передано агентству УНІАН.

«У зв’язку з розпорядженням Кабінету міністрів від 26 червня «Про деякі питання утворення Дніпропетровського державного економічного університету, що призведе до реорганізації ДДАУ, планується проведення мирної акції протесту», - йдеться у повідомленні.

Також колектив ДДАУ звернувся до Президента Віктора Януковича, прем'єр-міністра Миколи Азарова, міністра освіти і науки Дмитра Табачника з проханням скасувати розпорядження уряду про створення одного вишу і залишити агроуніверситет у підпорядкуванні Міністерства аграрної політики та продовольства.

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«Звертаємося до вас з проханням зберегти один із найстаріших і найпотужніших аграрних університетів України, який займає передову позицію серед закладів відповідного профілю. Постанова Кабінету міністрів про реорганізацію (ліквідацію) Дніпропетровського державного аграрного університету є алогічною. Зокрема, агрономія, ветеринарна медицина, гідромеліорація, харчові технології, водні біоресурси тощо не можуть бути об’єднані у структурі економічного університету»,- наголошується у зверненні.

У зверненні також наголошується на необхідності врахування думки колективу вишу, який ніхто не поставив до відома про можливу реорганізацію.

*** ДДАУ був заснований у 1922 році. У виші на різних формах навчаються понад 8 тис. студентів, працюють більше 400 викладачів.