Колектив одеського університету просить захисту у Януковича

Про це йдеться у листі колективу Аграрного університету до президента Віктора Януковича, пише Українська правда.

Трудовий колектив вузу "категорично проти ліквідації Одеського державного аграрного університету як юридичної особи шляхом його приєднання до Одеської національної академії харчових технологій, оскільки це не відповідає інтересам держави та порушує права інтереси працівників університету".

Трудовий колектив просить Януковича терміново вжити заходів, аби скасувати розпорядження Кабміну від 26 червня. Воно передбачає злиття згаданих двох вузів.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін схвалив рішення про приєднання Одеського аграрного університету до Одеської національної академії харчових технологій. Міністр освіти і науки Табачник заявив, що об’єднання вишів відбувається з метою укрупнення закладів освіти та для забезпечення підготовки фахівців, які працюють в аграрній і переробній сферах сільського господарства, в одному виші. «Буде повністю вся лінійка - від вирощування продуктів до їх переробки і зберігання», - підкреслив Табачник.