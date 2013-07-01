Fitch погіршив прогноз рейтингу України до «негативного»

"Перегляд прогнозу за рейтингом відображає вірогідність того, що міжнародні резерви зменшаться й надалі, оскільки у країни складний розклад виплат зовнішнього боргу до 2014 року, а також труднощі в залученні запозичень з міжнародних ринків капіталу", - наголошується в повідомленні.

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Агентство не чекає в поточному році підписання нової програми співпраці між Україною і МВФ, у рамках якої країна розраховує залучити близько 15 мільярдів доларів. Згідно з повідомленням, Україна не вживає заходів щодо скорочення субсидій на газ, які обходяться в 5% ВВП, а також у напрямі гнучкішого обмінного курсу валют. "Знайти альтернативні джерела фінансування буде проблематично", - йдеться в повідомленні.

За даними Fitch, існують обмеження, які не дають змоги країні скористатися своїм економічним потенціалом, зокрема, це слабке бізнес-середовище навіть за мірками рейтингової категорії "В".

"Волатильність економіки та інфляції велика, а відносно велика фінансова система залишається нестабільною з урахуванням істотної кількості неповоротних кредитів у банків (30% від загальної кількості)", - говориться в прес-релізі.

Агентство прогнозує зростання економіки країни на рівні 0,5-1% в 2013 році і 2-3% наступного року.

"Слабкіше зростання може призвести до негативних рейтингових дій", - вважає Fitch.

Чинником зниження рейтингу може стати падіння курсу гривні нижче як 8,5 грн за долар до кінця 2013 і нижче 9 грн за долар - у 2014 році.

"Серйозні труднощі в реалізації повноважень політичної влади також будуть негативними для рейтингу", - йдеться в повідомленні Fitch.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2012 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента ("РДЕ") України в іноземній і національній валюті на рівні "B" зі "стабільним" прогнозом.