Fitch підтвердив найвищий рейтинг США з негативним прогнозом

Факторами, що вплинули на рейтингову дію, Fitch називає сильні економічні показники, статус долара як світової резервної валюти, а також прогрес у справі скорочення дефіциту бюджету країни, повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-реліз агентства.

"Прогноз залишається негативним через невизначеність щодо подальших заходів скорочення дефіциту, які необхідні для зменшення боргових показників країни в середньо- і довгостроковій перспективі", - наголошується в повідомленні.

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Агентство має намір продовжувати огляд суверенних рейтингів США до кінця року. "Даний огляд буде включати нашу оцінку перспектив зменшення бюджетного дефіциту в найближчі роки і скорочення держборгу", - говорять аналітики Fitch.

Надалі чинником, який може призвести до зниження рейтингу, агентство називає відсутність своєчасних заходів з підвищення порогу держборгу, хоча називає такий розвиток подій малоймовірним. Негативно на рейтинг вплине також відсутність податкової реформи і перегляду політики витрачання державних коштів на довгострокову перспективу.

Підтвердженню рейтингу на поточному рівні з поліпшенням прогнозу до стабільного сприятимуть відсутність проблем з підвищенням порогу держборгу і наявність політичної волі для уникнення кризи, реформи, здатні зміцнити стабільність державних фінансових показників, а також компроміс щодо широкого кола фіскальних реформ та угоди з приводу бюджету на 2014 рік.