В Україні стартувала вступна кампанія

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства освіти та науки України.

Загалом вступна кампанія триватиме до 25 серпня, коли завершиться формування списків вступників, зарахованих на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

Зокрема, до 20 липня триватиме прийом заяв та документів від осіб, які мають проходити творчі конкурси у вищих навчальних закладах або складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад, сказано в повідомленні.

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Абітурієнти, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси, мають можливість подавати документи протягом усього липня - до 31 числа.

Вже 1 серпня українські виші зобов’язані сформувати рейтингові списки вступників, а 11-го - зарахувати тих, хто вступив на навчання за держзамовленням.

На час проведення вступної кампанії в міністерстві освіти працюватиме громадська приймальня та консультативний телефон «Вступна кампанія 2013 року».

Як повідомляє Комсомольская Правда в Украине, цього року абітурієнти можуть вступати так само на три спеціальності у п’яти вишах, маючи у підсумку максимум з п’ятнадцяти спроб.