«Студентський захист» нагадує абітурієнтам, куди повідомляти про порушення
«Студентський захист» організує «гарячу» телефонну лінію для абітурієнтів на час прийому документів до вишів.
Громадська ініціатива «Студентський захист» організує «гарячу» телефонну лінію для абітурієнтів на час прийому документів до вищих навчальних закладів.
Про це УНІАН повідомили в ГІ «Студентський захист».
«На час прийому документів до вищих навчальних закладах буде працювати «гаряча» телефонна лінія з метою надання практичною юридичної та консультаційної допомоги абітурієнтам», - заявив координатор громадської ініціативи Андрій Черних.
Як нагадали в «Студентському захисті», прийом документів від абітурієнтів, які вступатимуть за результатами ЗНО, здійснюватиметься з 1 до 31 липня 2013 року. Приймальні комісії ВНЗ працюватимуть шість днів на тиждень: з понеділка до п'ятниці з 9:00 до 17:00 (подекуди до 18:00) і в суботу - з 9:00 до 13:00 (або до 14:00) .
«На стендах приймальних комісіях вищих навчальних закладах, з 1 липня вже буде розміщена інформація про кількість бюджетних місць і відповідно абітурієнти вже зможуть визначитись, на які спеціальності і в які вищі навчальні заклади подавати заяви, враховуючи свої результати на ЗНО», - підкреслив Черних.
На тему: «Студентський захист» контролюватиме вступну кампанію
Перші рейтингові списки вступників, які вступатимуть на основі повної та базової загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування будуть оприлюднені 1 серпня.
Зарахування абітурієнтів на денну форму навчання за державним замовленням відбудеться 11 серпня, за контрактом - не пізніше 25 серпня.
Вступники мають право подавати заяви про вступ до п’яти вищих навчальних закладів та не більше ніж на три напрями підготовки в кожному з них.
«Тільки оперативне реагування на факти порушення прав абітурієнтів зможе допомогти молодим людям отримати студентський квиток бажаного вищого навчального закладу», - зазначив Андрій Черних.
Абітурієнти можуть звертатися по телефону (067) 656 99 41 та повідомляти про факти порушення їхніх прав або для отримання практичної юридичної та консультаційної допомоги.