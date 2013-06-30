«Студентський захист» нагадує абітурієнтам, куди повідомляти про порушення

Громадська ініціатива «Студентський захист» організує «гарячу» телефонну лінію для абітурієнтів на час прийому документів до вищих навчальних закладів.

Про це УНІАН повідомили в ГІ «Студентський захист».

«На час прийому документів до вищих навчальних закладах буде працювати «гаряча» телефонна лінія з метою надання практичною юридичної та консультаційної допомоги абітурієнтам», - заявив координатор громадської ініціативи Андрій Черних.

Як нагадали в «Студентському захисті», прийом документів від абітурієнтів, які вступатимуть за результатами ЗНО, здійснюватиметься з 1 до 31 липня 2013 року. Приймальні комісії ВНЗ працюватимуть шість днів на тиждень: з понеділка до п'ятниці з 9:00 до 17:00 (подекуди до 18:00) і в суботу - з 9:00 до 13:00 (або до 14:00) .

«На стендах приймальних комісіях вищих навчальних закладах, з 1 липня вже буде розміщена інформація про кількість бюджетних місць і відповідно абітурієнти вже зможуть визначитись, на які спеціальності і в які вищі навчальні заклади подавати заяви, враховуючи свої результати на ЗНО», - підкреслив Черних.

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Перші рейтингові списки вступників, які вступатимуть на основі повної та базової загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування будуть оприлюднені 1 серпня.

Зарахування абітурієнтів на денну форму навчання за державним замовленням відбудеться 11 серпня, за контрактом - не пізніше 25 серпня.

Вступники мають право подавати заяви про вступ до п’яти вищих навчальних закладів та не більше ніж на три напрями підготовки в кожному з них.

«Тільки оперативне реагування на факти порушення прав абітурієнтів зможе допомогти молодим людям отримати студентський квиток бажаного вищого навчального закладу», - зазначив Андрій Черних.

Абітурієнти можуть звертатися по телефону (067) 656 99 41 та повідомляти про факти порушення їхніх прав або для отримання практичної юридичної та консультаційної допомоги.