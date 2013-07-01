У Запорізькій області загинула 25-річна парашутистка

14:02, 01 липня 2013
Суспільство
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У Запорізькій області під час катання на парашуті за катером загинула 25-річна дівчина.

Дівчина загинула від ударів об воду/ Фото : fiberline.livejournal.com

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, «29 червня близько 18-05 в акваторії Утлюкського лиману біля смт Кирилівка (у курортній зоні на узбережжі Азовського моря – УНІАН) житель Херсонської області 1973 р. н. за допомогою нестандартного прогулянкового катера катав на парашуті жінку 1988 р. н. У погодних умовах (сильні пориви вітру), що склалися, він зобов'язаний був відв'язати канат від парашута, але не зробив цього. В результаті жінку віднесло в акваторію Утлюкського лиману, і під час польоту вона не раз ударялася об воду. Після того, як жінку наздогнали, було встановлено, що від одержаних травм вона померла», - повідомили у ВЗГ.

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Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ст.291 КК України (порушення діючих транспортних правил).

Проводиться досудове розслідування.

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