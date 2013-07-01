На одеському пляжі потонув підліток з Азербайджану
13:21, 01 липня 2013Суспільство
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В Одесі на пляжі 30 червня потонув підліток з Азербайджану.
Тіло підлітка витягнули з води інші відпочивальники
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, «15-річний хлопець приїхав до Одеси із родиною - молодшим братом і батьками. Діти пішли на пляж самостійно. Старший пішов купатися, довго не повертався, і його брат забив на сполох».
Тіло підлітка близько 14.00 витягнули з води інші відпочивальники, вони ж викликали швидку допомогу, лікарі якої констатували смерть.
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