Біля берега Криму знайшли підводний човен, який зник безвісти в 1944 році

Радянський підводний човен типу "Щука", який зник безвісти в лютому-березні 1944 року, виявлено біля берегів мису Тарханкут на західному узбережжі Криму. Як заявив сьогодні голова кримського уряду Анатолій Могильов, знайдене фахівцями Чорноморського центру підводних досліджень судно є унікальною знахідкою, повідомляє ІТАР-ТАРС.

"За попередніми даними водолазів Чорноморського центру підводних досліджень, човен затонув з невеликими ушкодженнями. Фахівці не виключають, що судно можна підняти з дна моря, в перспективі законсервувати і зробити там унікальний музей військової історії", - сказано в повідомленні кримського уряду.

Підводний човен "Щ-216" виявлено на глибині 52 метри. Згідно з даними державних архівних фондів, це один з 16-ти безвісти зниклих радянських підводних човнів типу "Щука".

За даними фахівців, на човні збереглися не тільки особисті речі екіпажу з 47 осіб, але і останки загиблих.

У цьому зв'язку Могильов заявив про необхідність розшукати родичів членів екіпажу і перепоховати останки загиблих воїнів. "Це борг влади і суспільства. Ми наближаємося до пам'ятної дати - 70-річчя з дня Великої Перемоги. Президент України доручив активізувати пошукові роботи, встановлювати особи наших героїв, щоб віддати їм останні почесті", - зазначив він.