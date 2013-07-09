Нападники у формі спецслужби роззброїли охорону заводу

13 травня у Сєверодонецьку вони відкрито, із застосуванням вогнепальної зброї, наручників, автомобілів, будучи у спецодязі спецслужб та в масках, здійснили напад на охорону та заволоділи майном підприємства на загальну суму близько 34 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури області, працівниками міліції встановлено місцезнаходження, вилучено і передано на відповідальне зберігання викрадене майно підприємства.

Під час розслідування вже проведено близько 600 слідчих дій. Затриманим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.187 КК України (розбій). Вирішується питання про обрання для них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, в місті Сєвєродонецьк (Луганська область) 13 травня група невстановлених осіб в масках вчинила розбійний напад на працівників ТОВ НВФ «Сєвєродонецький Склопластик» та заволоділа майном підприємства в особливо великих розмірах. Відомості за вказаним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією ч.4 ст.187 КК України (розбій, спрямований на заволодіння майном у особливо великих розмірах, вчинений організованою групою, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) - карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна. Розпочато досудове розслідування.