Батько 9 місяців переховував немовля від матері

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, прокуратурою Старобешевського району було відкрито кримінальне провадження за фактом невиконання рішення суду стосовно 26-річного жителя Донецької області, який фактично викрав власного сина, і 9 місяців переховувався від правоохоронних органів.

У повідомленні зазначається, що восени 2012 року Апеляційний суд Донецької області зобов'язав батька повернути рідній матері немовля, якому на той час був менше року. Рішення суду в цій частині підлягало негайному виконанню. Проте, в жовтні чоловік не виконав дане рішення, і зник зі своїм сином у невідомому напрямі.

В результаті розслідування кримінального провадження, місце, де переховувався батько з дитиною, вдалося встановити і, за словами начальника відділу наглядової діяльності при проведенні досудового розслідування в органах прокуратури прокуратури Донецької області Максима Бовта, «на даний час дитину повернено рідній матері». За фактом невиконання судового рішення прокуратурою Старобешевського району було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення). Батьку дитини пред'явлено звинувачення про підозру в здійсненні даного злочину. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом.

Досудове розслідування проводить прокуратура м. Донецька.