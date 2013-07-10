У тернопільській міліції створили групу на випадок конфліктів з населенням

Як повідомив УНІАН заступник начальника обласного управління міліції, начальник міліції громадської безпеки Василь Облещук, групу створили минулого тижня після подій у Врадіївці, де працівники райвідділу зґвалтували місцеву жительку.

«До складу групи входить психолог, слідчий та кадровий працівник. Група оперативно виїжджає на резонансні події, особливо ті, де є конфлікт між владними структурами чи працівниками міліції і громадянами, щоб запобігти агресивним проявам і безпорядкам. Бо зараз різна реакція: десь не так підійшов, щось не так сказав. А між правоохоронцями і громадянами повинно бути порозуміння, бо всі ми живемо в нашій області і нам ще тут довго жити і разом працювати», – сказав Облещук.

За його словами, група діє цілодобово, її створення є ініціативою обласного управління міліції.

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Він додав, що після подій в Миколаївській області жителі області подекуди почали агресивніше реагувати на правоохоронців, хоча така реакція не носить масовий характер.

«Зараз люди почали прискіпливіше реагувати на ті події, де задіяний інспектор ДАІ, дільничний інспектор, слідчий. Навіть цілком законна вимога працівника правоохоронних органів може мати неадекватну реакцію. Але це – поодинокі випадки. В оперативному плані не стало складніше, бо доводить виїжджати, документувати, проводити слідчо-оперативні дії. Все як і було», – запевнив Облещук.